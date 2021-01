Sabato e domenica in zona arancione: ecco cosa si può fare

Vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune, salvo motivi di lavoro, salute, emergenza, bar e ristoranti aperti per i soli servizi a domicilio e da asporto. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà oggi, venerdì 8 gennaio 2021, l’ordinanza che definisce i colori delle diverse regioni per le prossime due settimane. La Lombardia sarà in zona arancione.

Lombardia in zona arancione da domenica

Le misure scatteranno domenica 10 gennaio. Lombardi, Calabria, Emilia Romagna, Sicilia e Veneto saranno in zona arancione. La decisione, sulla scorta dei dati regionali e alla luce delle nuove soglie decise dal Governo per la definizione dei “gradi di rischio” mancherebbe ora solo della firma del ministro attesa massimo in serata. Soglie aggiornate che, ad esempio, prevedono la zona gialla solo per le regioni con un Rt inferiore ad 1 (e quindi un contagio in ritirata), quella arancione per chi ha un Rt tra 1 e 1,25 e la rossa per quelle con Rt superiore.

Le regole: niente spostamenti per amici e parenti

Cosa comporta la zona arancione? Le regole che saremo chiamati a rispettare in Lombardia da lunedì sono le stesse che entreranno in vigore da domani, sabato 9 gennaio: vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune, salvo motivi di lavoro, salute, emergenza, bar e ristoranti aperti per i soli servizi a domicilio e da asporto. Attenzione, perché nella zona arancione non è più consentito lo spostamento giornaliero verso un’altra abitazione all’interno della Regione che, paradossalmente, restano possibili solo per le zone rosse. Unica deroga è quella per chi vive in Comuni con meno di 5mila abitanti che potrà muoversi liberamente in un raggio di 30km salvo che verso i capoluoghi di provincia.

