Sabato 17 settembre a Pieranica si inaugurano due scuole

Sono già in uso e tra pochi giorni torneranno ad accogliere i bambini e gli studenti del paese, ma non erano mai state inaugurate. Colpa della pandemia che negli ultimi due anni non ha permesso di svolgere grandi manifestazioni. E' per questo che l'Amministrazione comunale di Pieranica, il prossimo 17 settembre, invita la cittadinanza a partecipare al doppio taglio del nastro per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare.

Si inaugurano le nuove scuole

Le opere, come detto sono già da tempo completate e utilizzate. L’edificio della scuola dell’infanzia ha subito un intervento di messa in

sicurezza antisismica e miglioramento termico della struttura (uso di pompe di calore) per un risparmio energetico, oltre al rifacimento dell’impianto elettrico e ampliamento della cucina. Del tutto nuova, invece, la scuola primaria e la palestra.

L'inaugurazione si terrà sabato 17 settembre alle 9.30. Il ritrovo sarà davanti alla scuola dell'infanzia di via Roma dove si terranno la benedizione e il taglio del nastro. Ci si sposterà poi nel piazzale della nuova scuola di via don Dominoni dove si terrà il discorso del sindaco Valter Raimondi e la benedizione della struttura. Dopo il taglio del nastro verrà offerto un piccolo rinfresco e sarà possibile visitare la scuola in piccoli gruppi.