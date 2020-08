Ryanair taglierà il 20 per cento dei voli a settembre e ottobre

L’aumento dei contagi in Europa e il conseguente aumento delle restrizioni adottate dai diversi Stati inciderà, necessariamente, anche sui volumi di traffico aereo. Per questa ragione, in seguito al calo della domanda e delle prenotazioni, Ryanair ha annunciato in una nota che taglierà i voli previsti per settembre e ottobre del 20 per cento.

Ryanair taglia i voli del venti percento in autunno

In particolare, i tagli saranno concentrati «su quei Paesi, come Spagna, Francia e Svezia, dove i recenti tassi di aumento dei casi di Covid-19 hanno portato ad un aumento delle restrizioni di viaggio», ma riguarderanno anche l’Irlanda, che ha imposto una quarantena di 14 giorni ai turisti provenienti dalla maggior parte degli altri Stati dell’Unione Europea (in particolare Germania e Regno Unito).

