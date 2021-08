Rubò l'orologio d'oro a un'anziana, denunciata dai carabinieri

Identificata e denunciata la romena, classe 1988, che lo scorso 23 giugno rubò l'orologio d'oro a un'anziana di Pandino. E' una pregiudicata che ha compiuto reati analoghi nelle province limitrofe a quella milanese.

Rubò l'orologio a un'anziana: presa

I carabinieri della stazione di Pandino, al termine di indagini di polizia giudiziaria, hanno individuato e denunciato l’autrice del furto con strappo che lo scorso 23 giugno aveva aggredito e derubato un’anziana nelle vie del paese mentre rincasava a bordo della sua bicicletta. La malvivente l'aveva avvicinata e poi, repentinamente, l’aveva afferrata per il braccio rubandole l’orologio d’oro che teneva al polso. Nella concitazione del momento la vittima era caduta a terra, mentre la ladra era fuggita a bordo di un’auto guidata da un complice.

Le indagini

I militari hanno avviato una serie di ricerche ed accertamenti, avvalendosi anche dell’ausilio dei sistemi di sorveglianza dei varchi stradali e telecamere di videosorveglianza del centro cittadino fin quando non sono arrivati a identificare e denunciare la cittadina romena T.M., classe 1988 residente a Milano, pregiudicata per reati analoghi compiuti nelle province limitrofe a quella milanese.

Bande a caccia di Rolex e catenine d'oro

Proprio la settimana scorsa un altro anziano di 75 anni è stata aggredito al cimitero da due donne e derubato del suo Rolex. Nell'autunno 2020 era stata fermata la banda dei Rolex a Caravaggio, la cui ultima vittima era stato un imprenditore. Le settimane successive una coppia di 21enni rom aveva tentato il furto dell'orologio ai danni di un pensionato di Pandino ed era riuscita a sfilare la catenina d’oro a un 76enne di Rivolta. Stessa sorte anche per un altro anziano 83enne di Pandino, vittima di un "abbraccio" servito a levargli il monile d'oro. Furto dell'orologio da parte di una donna di 35-40 anni invece anche per altri due pandinesi, un 64enne uscito dalla banca e incamminatosi lungo la Circonvallazione A e un altro che camminava in via Vignola.