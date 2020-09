Rubano una bombola di gas: denunciati per furto aggravato

Denunciati per furto aggravato due uomini che hanno rubato una bombola del gas dal cortile di una ditta.

Furto aggravato

I carabinieri di San Daniele Po hanno denunciato per furto due uomini per aver rubato una bombola di gas dal cortile di una ditta di articoli per giardinaggio. I due, di origini calabresi e residenti nel bresciano, sono entrati nel cortile della ditta a bordo di un furgone. Erano le 12 di giovedì mattina quando il veicolo si è allontanato dal cortile con a bordo il recipiente di combustibile sottratto alla ditta. Subito, una pattuglia ha intercettato il furgone nel centro abitato di San Daniele Po. La refurtiva a bordo del mezzo è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

