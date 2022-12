Rubano alimentari al mercato, denunciate tre giovani donne

Ordinano dei generi alimentari al mercato ma dopo averli ritirati si danno alla fuga su un'auto. Scovate e identificate: per tre giovani donne è scattata la denuncia.

Rubano alimentari al mercato

E' successo la mattina del 25 ottobre scorso a Soncino. Tre donne, tra i 22 e i 27 anni si sono presentate al banco alimentare dove avevano effettuato un ordine, ma dopo aver ritirato la merce, al momento di pagare si sono date alla fuga. Hanno raggiunto un'auto dove un complice le stava aspettando e poi hanno fatto perdere le proprie tracce. I titolari del banco hanno allertato i carabinieri e proceduto con la denuncia nella stazione di Soncino.

Tre donne denunciate

Ad aiutare i militari dell'Arma sono state le immagini della videosorveglianza registrate dalle telecamere presenti in zona. Gli accertamenti sul veicolo utilizzato hanno fatto il resto. Le autrici del furto sono state così identificate e denunciate in stato di libertà alla procura della Repubblica di Cremona per furto.