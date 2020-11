Ruba tremila euro di giornali e riviste, denunciato un bergamasco

Si è introdotto, più volte, nei locali di un’azienda che si occupa di distribuzione dei giornali e delle riviste alle edicole di tutta la provincia di Bergamo, portandosi via oltre tremila euro di merce. Per questo un uomo di 58 anni di Bergamo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Stezzano.

Ruba giornali e riviste, denunciato

Il ladro, già noto per fatti analoghi, è un ex dipendente dell’azienda di distribuzione e in quanto tale poteva accedere alla sede di Azzano San Paolo. In più occasioni, soprattutto la domenica, entrava nei locali e portava via interi scatoloni e ceste contenenti giornali e riviste ma anche dvd, cd, inserti ed oggettistica varia per edicola. Merce rinvenuta dai carabinieri nel corso della perquisizione domiciliare. Il valore complessivo del maltolto è di circa tremila euro. Al termine delle attività, la refurtiva è stata restituita all’azienda e l’uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e continuato.

