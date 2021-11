Ruba cosmetici per 50mila euro dall'azienda per cui lavora

Dovera

Oltre 1600 confezioni di primer, rossetti, fondotinta, ombretti, matite, rimmel, lucida labbra e trousse.

Furto aggravato e ricettazione. Dovrà rispondere a parecchie domande il 44enne denunciato ieri notte dai carabinieri del Nucleo Operativo di Crema, sorpreso fuori dall'azienda cosmetica per la quale lavorava con un carico di prodotti da diverse migliaia di euro.

Approfittava del turno di notte per rubare cosmetici

Il blitz è scattato dopo una breve indagine, sulla scorta di un "collaudato rapporto di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Intercos Europe Spa di Dovera", una delle maggiori aziende del polo della cosmesi del Cremasco. I carabinieri avevano ricevuto dai responsabili del servizio di sicurezza della ditta la notizia che all’interno erano avvenuti diversi furti di prodotti e i sospetti si erano concentrati su un cittadino rumeno di 44 anni, con precedenti di polizia, dipendente della stessa azienda. Inoltre, i militari avevano anche saputo quale stratagemma usava per portare fuori dalla fabbrica i prodotti di cosmesi, cosa che peraltro avveniva sempre quando effettuava il turno di notte.

E' caduto nella trappola

Per questo motivo i militari, saputo che il 44enne questa settimana avrebbe svolto il turno di lavoro notturno, si sono appostati fuori dalla ditta e hanno atteso che uscisse al termine del suo turno.

E lui è caduto nella trappola. Poco dopo le 04.30 del 10 novembre, è uscito dall’azienda ed è salito sulla sua auto parcheggiata nel parcheggio dei dipendenti. I Carabinieri hanno chiaramente visto che, prima di partire, ha tolto di dosso della merce per poi nasconderla in uno zaino. Una volta partito, mentre percorreva la SS 415 “Paullese”, è stato subito fermato da una pattuglia dei Carabinieri di Crema che attendeva il suo passaggio e a quel punto sono entrati in azione gli uomini del Nucleo Operativo che seguivano da vicino i suoi movimenti.

E’ stata perquisita la sua auto e all’interno di uno zaino sono stati trovati prodotti cosmetici per alcune migliaia di euro e dei rotoli di scotch che l’uomo usava per ancorare la merce rubata nella zona toracico-addominale del suo corpo in modo da poter uscire dalla ditta senza avere nulla tra le mani o nello zaino. Infatti, nel tappetino del sedile lato passeggero è stata trovata una palla di scotch utilizzato per fissare addosso la refurtiva e che l’uomo aveva appena staccato dal suo corpo.

Un'attività illecita consolidata

Sulla sua auto non è stato rinvenuto altro, mentre sul luogo di lavoro, nell’area di produzione dell’azienda, è stato perquisito il suo carrello porta attrezzi e in un cassetto sono stati trovati numerosi prodotti di cosmesi, che non poteva avere in quel carrello, pronti per essere portati fuori dalla ditta nei giorni successivi.

I militari hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato, in bagno e in soggiorno, molti altri prodotti sempre provenienti dalla Intercos. Il 44enne è stato quindi accompagnato in caserma a Crema ed è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e denunciato per ricettazione per il materiale che aveva a casa. E’ stato poi accompagnato a casa, dove attenderà la convalida dell’atto agli arresti domiciliari. Tutto il materiale, consistente in oltre 1600 confezioni di primer, rossetti, fondotinta, ombretti, matite, rimmel, lucida labbra, trousse e altro, del valore complessivo di circa 50.000 euro, è stato riconosciuto dai responsabili della Intercos come proprio ed è stato restituito ai legittimi proprietari.