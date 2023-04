Ruba cento Gratta e vinci al bar

Ha approfittato della distrazione della barista per arraffare dal bancone di un bar di Bagnolo Cremasco un blocco da un centinaio di Gratta e vinci dal bancone. Peccato, per un 46enne originario del Torinese, che la fortuna non gli sia stata d'aiuto: è stato comunque identificato e denunciato dai carabinieri.

Furto al bar con due amici

L'episodio è avvenuto all'inizio di marzo, ma ci sono volute alcune settimane di indagini per inchiodare il responsabile. Stando a quanto emerso, l'uomo era entrato nel bar insieme a due altri uomini in un tardo pomeriggio. I due si sono occupati di distrarre la barista, chiedendo da bere. Lui, invece, approfittando per un attimo della distrazione dell'addetta alle vendite, ha allungato il braccio all'interno dell'espositore, rubando un centinaio di Gratta e vinci per poi nasconderseli sotto gli abiti. Complessivamente, il bottino ammonta a circa 1200 euro. I tre si sono poi allontanati dal locale, tranquilli e sicuri del fatto che nessuno li avrebbe riconosciuti.

Le indagini dalle telecamere di videosorveglianza

Quando il personale del bar si è accorto dell'ammanco, il titolare ha sporto denuncia ai carabinieri di Bagnolo Cremasco, che hanno cominciato ad indagare. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza è stato possibile ricostruire esattamente la dinamica del furto e anche vedere i volti dei tre uomini coinvolti. Dallo studio delle immagini i carabinieri hanno individuato il 46enne, ottenendo anche tutti i dati anagrafici. Si tratta di un cittadino straniero, residente in un Comune nella Città metropolitana di Torino. Forse proprio per questo motivo era convinto che nessuno, a Bagnolo Cremasco, avrebbe potuto risalire alla sua identità.

I carabinieri, identificato l'uomo, hanno preparato un fascicolo fotografico e l'hanno mostrato alla barista, la quale ha confermato "l'identikit" riconoscendo proprio il presunto responsabile, che ora dovrà rispondere di furto aggravato.