Ruba al supermercato a minaccia i dipendenti, denunciato un 45enne

Un 45enne, con precedenti di Polizia, è stato denunciato dai carabinieri di Pandino per furto e minacce. E' successo tutto lunedì pomeriggio, 13 maggio 2024, intorno alle 17 in un supermercato del paese.

Furto al supermercato

La chiamata al 112 è scattata quando il 45enne ha provato a superare le casse senza pagare la merce che aveva prelevato dagli scaffali, in particolare una bottiglia di alcolici. I carabinieri della stazione di Pandino sono giunti sul posto trovando l'uomo, già ubriaco, piuttosto contrariato per la presenza dei militari e per il controllo.

Il 45enne era entrato nel negozio ed era andato nel reparto alcolici, dove avrebbe prelevato una bottiglia che avrebbe nascosto all’interno dei pantaloni. Ma era stato seguito e visto, dato che non si trattava della prima volt. Alle casse lo avevano invitato a pagare la bottiglia, ma l’uomo aveva iniziato a imprecare e insultare le dipendenti presenti, per poi uscire dal locale senza restituire quello che aveva addosso. Poi, era rientrato nel supermercato e aveva minacciato le dipendenti. Per questo motivo, il 45enneè stato accompagnato in caserma a Pandino dove è stato denunciato per furto e minacce.

Mercoledì ci ha riprovato

Non contento, mercoledì intorno alle 20, ci ha riprovato: stesso supermercato e stesso copione. Il 45enne ha prelevato una bottiglia di liquore e l'ha nascosta sotto i vestiti cercando di guadagnare l'uscita senza pagare. Il personale ha allertato il 112 che, intervenuto sul posto, ha rivisto la stessa scena di due giorni prima. All’arrivo della pattuglia, si è lasciato andare a minacce e insulti verso i carabinieri. La refurtiva è stata

restituita al responsabile del negozio e l’uomo è stato denunciato - ancora - per tentato furto, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h