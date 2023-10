Rompe i vetri del treno: denunciato per interruzione di pubblico servizio

È finita con una denuncia la notte brava di un 25enne di Crema, che ieri sera 27 ottobre ha dato filo da torcere sia al personale di Trenord che ai carabinieri della compagnia di Crema, dopo aver dato in escandescenze in stazione.

Litiga sulla banchina e sfonda un vetro del treno

Tutto è cominciato verso le 20.40 quando il capotreno di un convoglio della linea Treviglio-Cremona, diretto a Cremona, è stato costretto a fermarsi a seguito di un litigio tra due uomini avvenuto sulla banchina. Uno dei due, utilizzando una catena, aveva addirittura infranto un finestrino di una carrozza del treno, che era fermo alla stazione di Crema e stava per ripartire.

L'autore del fatto è stato bloccato dai militari mentre tentata di allontanarsi dal posto ed è stato identificato per un 25enne, in evidente stato di ebbrezza, che aveva litigato per motivi banali con l’amico, anche lui identificato.

Cinquanta minuti di ritardo

I militari hanno cercato la catena usata per commettere il danneggiamento ma non è stata trovata e, a quel punto, tenuto conto che il treno aveva accumulato ben 50 minuti di ritardo e poi era stato soppresso e che era evidente il danneggiamento del finestrino, il 25enne è stato accompagnato in caserma e denunciato all’autorità giudiziaria.