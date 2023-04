Rivolta, uomo sanzionato per ubriachezza e denunciato

Ubriaco fradicio furi da un bar del paese, urla, minaccia e aggredisce i carabinieri. Si è concluso con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale la serata brava di un uomo di 42 anni, che mercoledì ha completamente perso il controllo. Alla fine ha rimediato anche una sanzione amministrativa per ubriachezza: una fattispecie depenalizzata e poco "applicata", ma che è comunque prevista dal Codice e prevede una multa da 51 a 309 euro.

Una lite fuori da una bar di Rivolta

Tutto è cominciato quando una pattuglia dei carabinieri, verso le 19.30, è stata inviata nei pressi di un bar del paese dove era stata segnalata una lite. Sul posto, i militari hanno saputo che c’era stato un litigio e alcuni presenti hanno indicato un uomo, poco distante, come uno dei coinvolti. Sul posto era già presente anche un'ambulanza, ma il personale sanitario si trovava in difficoltà perché l’uomo, completamente ubriaco, non era collaborativo ed era in forte stato di agitazione.

E il 42enne, alla vista dei militari, ha assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio perché riteneva immotivata la loro presenza sul posto. E’ stato invitato a calmarsi e a tenere un atteggiamento più calmo, ma di fatto è giunto più volte faccia a faccia con i militari nel tentativo di arrivare a un contatto fisico.

L'intervento dei parenti

L’uomo è stato trattenuto anche da alcuni parenti che erano arrivati sul posto per calmarlo e riportarlo a casa, ma il 42enne non voleva sentire ragioni e ha continuato a minacciare i militari di aggressione se non si fossero allontanati.

Poi ha tentato di tornare verso il bar per regolare i conti con qualcuno con cui diceva di avere discusso in precedenza ed è riuscito a liberarsi dalla presa di alcuni parenti che lo stavano trattenendo. I militari sono quindi intervenuti impedendogli di entrare il bar, e a quel punto il 42enne si è avventato su di loro. C'è voluto del tempo perché si calmasse.

Come souvenir della serata ha rimediato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una multa per ubriachezza: non se ne elevano molte, soprattutto da quando il reato di ubriachezza in luogo pubblico è stato depenalizzato, ma la sanzione amministrativa è ancora prevista: prevede una multa fino a 309 euro, per chi venga sorpreso in stato di ubriachezza in un luogo aperto al pubblico (e non c'entra nulla con la guida in stato di ebbrezza, che è invece un reato).