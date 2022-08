Rivolta, in arrivo 12 parcheggi rosa per la donne in gravidanze e le neomamme

Rivolta tende la mano alle donne in gravidanze e alle neomamme: in arrivo 12 parcheggi rosa.

Rivolta, arrivano i parcheggi rosa

"Cominciamo il riordino della mobilità che pone grande attenzione alle famiglie, alle mamme in dolce attesa e ai piccoli passeggeri che circolano sul territorio, nell’ottica di rendere Rivolta sempre più attenta ai bisogni delle donne e della genitorialità - spiega la vicesindaco Marianna Patrini - Ora, grazie anche alla richiesta di contributo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, potremo avere ben 12 stalli di sosta riservati, in diversi punti del territorio in posizioni strategiche rispetto le esigenze delle famiglie".

Dodici nuovi stalli riservati

Gli stalli rosa, riservati alle donne in gravidanza e alle mamme con bambini sotto i due anni, sono stati individuati nei parcheggi di via Volontari del Sangue, via Mattei, via Verdi 16, via Marx di fronte a via Cazzulani, lato est di via G. Cesare n.1, in via Galilei n. 3, di fronte al cimitero comunale, in Piazza Ferri, all’intersezione tra la via Rosselli e la via Rampina, in via Isonzo nei pressi dell’intersezione con la via Da Vinci e altri due all’intersezione tra via XXV Aprile e via Turati.