Rivolta, furto di verdure alle Ortofficine Creative

Nella notte tra venerdì e sabato alcuni malviventi si sono introdotti nelle Ortofficine e hanno rubato molti prodotti agricoli.

Furto di verdure

A denunciare l'accaduto è stata la stessa associazione di promozione sociale, che si occupa di coltivazione e vendita di verdure e che solo poche settimane fa aveva subìto un altro furto, quella volta di attrezzature per la coltivazione. Come spiegato dall'associazione stessa, la portata del colpo messo a segno dai ladri venerdì notte è stata importante, un duro colpo per le ortofficine.