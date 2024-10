Rivolta è in lutto: addio a Pieremilio Vairoli

Rivolta piange Pieremilio Viaroli. Storico volontario nella comunità locale ed ex consigliere del direttivo della Pro Loco, era uno dei volti più noti in paese grazie al grande impegno e dedizione profusi all’interno dell’associazione.

Morto all’età di 75 anni, Pieremilio Viaroli ha lasciato la moglie Nadia Bosi e i figli Daniele e Marco, ma a ricordarlo in paese sono in molti. Primo tra questi Andrea Vergani, l’ex assessore comunale, oggi consigliere comunale del gruppo di minoranza "RivoltiAmo", che nel messaggio pubblicato sui social ha sottolineato l’importanza della figura di Viaroli nel mondo del volontariato e dell’associazione.

"Rivolta piange ora uno dei volti storici della prima Pro Loco - ha scritto sui social - Pieremilio Viaroli ci ha lasciato e a me non possono che affiorare i ricordi della sua presenza nell’associazione. Già quando ero adolescente ho avuto modo di apprezzarne l’impegno per Rivolta e le sue iniziative, prima fra tutte il palio delle Contrade. Ora sei lassù con Nedo (Bosi, ex presidente della Pro Loco), con Antonio e con Giulio, i membri storici della Pro Loco del nostro paese".