Rivolta dice addio al padre salesiano Alessandro Baroni

E’ mancato ieri, lunedì 23, il padre salesiano Alessandro Baroni, rivoltano residente nella comunità di San Tommaso D’Acquino di Nave, nel Bresciano.

Si è spento il padre salesiano Alessandro Baroni

Il padre aveva 90 anni ed era residente presso la comunità di San Tommaso D’Acquino di Nave, nel Bresciano. Ne ha data notizia la parrocchia attraverso la pagina Facebook dell’oratorio.

“Ci uniamo nella preghiera ed esprimiamo il cordoglio della nostra parrocchia alla famiglia salesiana – hanno scritto i religiosi – Come lui stesso ci ha ricordato nell’intervista riportata in uno dei pannelli in oratorio, imparando a vivere da bravi cristiani e onesti cittadini, si arriva ben preparati al Paradiso”.

