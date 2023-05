Rivolta, arrestato spacciatore 28enne

Arrestato per detenzione di cocaina e hashish: si tratta di un 28enne con precedenti di Polizia. L'uomo è stato fermato ieri, 10 maggio, durante un servizio di controllo dei carabinieri. Segnalata alla Prefettura una persona come consumatrice. Le sostanze, il materiale per il confezionamento, soldi e bilancino sono stati sequestrati.

Spacciatore arrestato

I militari hanno effettuato a Rivolta d’Adda uno specifico servizio in abiti civili e, nel corso dell’attività, hanno notato un’auto sospetta che

hanno seguito fino alla zona industriale. Si sono appostati e hanno visto che sul posto è arrivata un’altra auto con una sola persona a bordo. I due conducenti si sono avvicinati e, attraverso i finestrini, hanno effettuato un rapido scambio, ripartendo in direzioni opposte.

Poco dopo, una pattuglia ha fermato l’auto di chi aveva comprato la droga mentre un’altra pattuglia ha continuato a seguire il primo veicolo. Il conducente del veicolo fermato è stato identificato in un cittadino italiano 30enne che ha consegnato spontaneamente una dose di cocaina

del peso di circa 0,5 grammi. La droga, detenuta per uso personale, è stata sequestrata e la donna è stata segnalata alla Prefettura.

Fermati dai carabinieri

A quel punto, gli altri militari che stavano proseguendo il servizio di osservazione hanno bloccato l’auto con a bordo l’uomo che aveva ceduto

la droga, identificato nel 28enne. E’ stato immediatamente perquisito ed è stata ispezionata anche la sua auto, trovandogli la somma di 130 euro. La successive perquisizione delle abitazioni a lui in uso ha permesso di trovare e sequestrare 65 grammi di marijuana, due dosi già pronte di marijuana per circa due grammi, due bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi costituito da ritagli di buste.

L’uomo è stato quindi arrestato per lo spaccio di cocaina e la detenzione di marijuana. E’ stato accompagnato presso la caserma di Crema ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’atto tenutasi la mattina dell’11 maggio e conclusasi con la

convalida dell’arresto, l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora nel comune di Rivolta e il rinvio dell’udienza al 18 maggio. L’uomo è stato scarcerato.