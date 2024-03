Ritrovato nella bergamasca un dipinto rubato 24 anni fa

Ventiquattro anni dopo il suo furto il dipinto raffigurante San Gregorio Magno torna nella chiesa di Santa Maria Assunta a Scandolara Ravara (Cr). Ieri, 20 marzo 2024, a consegnare il dipinto a don Ettore Conti è stato il tenente colonnello Giuseppe Marseglia, comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza.

Dipinto rubato 24 anni fa

L'olio su tela, risalente al XVIII secolo era stato trafugato il 9 maggio 2000 dalla stessa chiesa. L'indagine condotta dal Nucleo Carabinieri TPC di Genova, coordinato dalla Procura della Repubblica di Bergamo, ha avuto origine nel luglio 2022 quando l’opera d’arte è stata

localizzata su un catalogo di una casa d’asta del capoluogo ligure. L’individuazione del bene all’interno della “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, gestita dal Comando TPC, la più grande banca dati di settore esistente al mondo per il volume di immagini e dati informatizzati in essa contenuti, ha dato avvio all’attività investigativa finalizzata al rintraccio della tela trafugata.

Restituito alla comunità di Scandolara Ravara

Il dipinto è stato poi rintracciato in provincia di Bergamo: nei 15 anni precedenti era passato nelle mani di tre diversi collezionisti tutti identificati, responsabili della sua commercializzazione. L'opera è stata sequestrata per poi essere restituita alla comunità parrocchiale che la attendeva da 24 anni. Alla riconsegna, effettuata nella chiesa di Santa Maria Assunta, hanno partecipato il sindaco Ennio Roberto Oliva e don Gianluca Gaiardi, incaricato Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Cremona.