Ritrovati in campagna due furgoni rubati, recuperati dai carabinieri a Trescore Cremasco.

Furgoni recuperati in campagna

I carabinieri della Stazione di Pandino hanno ritrovato due furgoni che erano stati rubati il giorno precedente e nel novembre scorso. Il pomeriggio del 26 aprile, verso le 17.30, i carabinieri della Stazione di Pandino sono intervenuti nelle campagne alla periferia di Trescore

Cremasco perché era stata segnalata la presenza di due furgoni sospetti, uno dei quali era senza targa. I militari sono arrivati sul posto e hanno verificato che uno dei veicoli, un Fiat Ducato, era stato rubato il giorno prima presso una ditta di Camisano e, in quel momento, era ancora carico di materiale che non era stato rubato.

Rubati a Camisano e Correggio

L’altro veicolo, invece, un Mercedes sprovvisto di targhe, a seguito degli accertamenti in banca dati, è risultato rubato a fine novembre scorso da una ditta di Correggio (RE), ed era completamente vuoto. Quindi, i militari hanno contattato il proprietario del furgone rubato a Camisano al quale è stato restituito il veicolo e tutto il materiale contenuto, mentre il secondo furgone è stato sequestrato e portato in depositeria in attesa di restituzione al proprietario.

