Rissa vicino al parco della Preistoria: due in ospedale

Momenti di tensione attorno alle 4 di questa notte, sabato 29 luglio 2023, a Rivolta d'Adda. Quattro persone sono infatti rimaste coinvolte in una rissa, stando a quanto riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, a seguito della quale due sono stati portati in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni.

Rivolta, quattro in ospedale

L'allarme è scattato attorno alle 4.15 in viale Vecchio Ponte, all'altezza del 23, non distante dal fiume, dal parco della Preistoria e da un noto ristorante. Le persone coinvolte sono quattro uomini, di 29, 32, 45 e 47 anni. Sul posto i carabinieri e due ambulanze, dal Rivolta e da Melzo, che hanno accompagnato due dei feriti, in codice verde, agli ospedali di Melzo e di Crema.