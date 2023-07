Rissa in piena notte in centro, dieci denunciati

I carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco hanno denunciato per rissa aggravata dieci persone, nove uomini e una donna, sia cittadini italiani che stranieri, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, uno di loro con precedenti di polizia a carico.

Rissa in piena notte a Bagnolo

I militari hanno individuato i dieci come i presunti autori di una rissa scoppiata in piazza Aldo Moro, nei pressi della chiesa, il primo luglio

Aggrediti da due uomini ubriachi

. Quella notte, verso le 02.30, il personale del 118 era intervenuto in piazza a seguito di una violenta lite, nella quale alcune persone erano rimaste ferite, e sul posto erano arrivate anche le pattuglie della Radiomobile di Crema e della Stazione di Rivolta d’Adda.

Dopo l’identificazione, alcuni giovani hanno riferito ai militari che mentre si trovavano sulla scalinata della chiesa con altri amici, due uomini, palesemente ubriachi, si sono avvicinati a loro ed è nato un litigio per futili motivi. Gli animi si erano rapidamente scaldati e i toni della discussione sono diventati sempre più accesi, finché sono arrivati alle mani provocando una rissa. Uno dei due uomini ubriachi ha anche colpitoli volto di uno del gruppo opposto con una bottiglia di birra. Sono intervenuti gli amici di quest’ultimo in suo difesa ed è nato un parapiglia tra una decina di persone, poi uno degli aggressori è scappato e uno è rimasto sul posto ed è stato identificato dai militari.

Tutti in ospedale a Crema

I feriti nel complesso sono risultati quattro tutti ricorsi alle cure dell'ospedale di Crema per le cure del caso. In particolare, i militari, proseguendo gli accertamenti, hanno scoperto che l’aggressore rimasto sul posto e un amico, a tarda notte, erano andati all’ospedale di Crema autonomamente per essere curati per le lesioni che anche loro avevano riportato durante la zuffa. Entrambi sono stati visitati e dimessi con alcuni giorni di cure. E anche due contendenti del gruppo opposto si sono recati all’ospedale di Crema e hanno riportato lesioni per alcuni giorni di cure per escoriazioni e contusioni varie.

Le immagini delle telecamere

Come verificato anche attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza pubbliche presenti nella zona, è stato possibile verificare che i due gruppi di giovani si sono affrontati con calci, pugni e spintoni e i giovani identificati in piazza avevano partecipato attivamente alla zuffa. La rissa è durata qualche minuto e, come ricostruito, era anche stata usata una bottiglia per aggredire gli avversari. Poi l’arrivo delle pattuglie. Tutti e dieci i partecipanti alla rissa sono stati quindi identificati e denunciati all'autorità Giudiziaria.