Rissa fra ragazzine: il filmato diventa virale

Rissa fra ragazzine al parco: accade a Vailate e c’è un video che riprende tutto.

Schiaffi, spintoni, tirate di capelli e il parco di via Corelli/Ponchielli diventa il ring di un scontro brutale. Protagoniste due ragazze minorenni che si sono rese protagoniste di una zuffa senza esclusione di colpi, della quale si chiacchiera in paese da ormai un paio di giorni.

È mistero sulle motivazioni che hanno scatenato la rissa fra ragazzine, ma c’è un video che ne testimonia lo svolgimento. Il filmato è stato girato da uno degli spettatori, probabilmente un coetaneo, che invece di intervenire si è armato di smartphone e ha ripreso lo svolgimento della lite degenerata in scontro fisico.

Il tam tam sulle chat di messaggistica istantanea ha portato il video all’attenzione del Comune, che ha assicurato che le immagini saranno date in mano alle Forze dell’ordine, che le scandaglieranno nel tentativo di fare luce sulla vicenda.

“Poiché gli inviti rivolti in modo educato e pacato pare non servano a nulla, il sindaco chiederà alla Polizia locale un’ordinanza urgente e la chiusura di tutti i parchi pubblici – si legge in una nota divulgata dal Comune – Le immagini che sono state trasmesse in rete saranno consegnate alle Forze dell’ordine per i seguiti del caso”.