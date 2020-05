Ripartenza, Bcc Treviglio lancia un video “emozionale” #insiemeperilfuturo

“Stiamo vivendo un momento difficile che ci ha colti impreparati… ma nelle difficoltà le persone danno il meglio di sé”. Esordisce così il presidente Giovanni Grazioli nel video emozionale di BCC Treviglio dal titolo “Insieme per il Futuro”, un inno alla responsabilità, al coraggio e all’impegno che ciascuno di noi ha dimostrato in questi lunghi mesi.

“Si tratta di un video che vuol donare un bagliore di speranza e che ci invita a riflettere sul profondo cambiamento che abbiamo vissuto, e stiamo vivendo, sia come società che come persone.

Siamo diversi ora e, se ci guardiamo alle spalle, possiamo vedere i grandi passi che abbiamo fatto, gli ostacoli che abbiamo superato, le cadute ma anche le volte che ci siamo rialzati per combattere. L’obiettivo di BCC Treviglio è proprio questo: gridare a gran voce che, finalmente, siamo pronti per ripartire. Per ripartire insieme” spiega il principale istituto di credito cittadino.

“Nel video il presidente Giovanni Grazioli ci accompagna tra le strade delle nostre città, che ora cominciano a riempirsi, mostrando la vicinanza della BCC di Treviglio alla realtà di ciascuno di noi, ai sacrifici e alle sofferenze vissute sulla nostra pelle e al desiderio di poter tornare a una nuova normalità, diversa, più consapevole e responsabile. Perché siamo qui, siamo pronti. Pronti per gettare le basi del nostro nuovo futuro”. #insiemeperilfuturo

TORNA ALLA HOME