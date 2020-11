Ecco “Insieme a te”, il nuovo singolo di Riky Anelli contro la violenza di genere VIDEO

“Alla violenza un uomo vero dice no”. Recita così il ritornello della nuova canzone del cantautore misanese Riky Anelli, brano scritto con Francesco Matano e presentato ieri sera, martedì, durante un evento online organizzato dalla Pallacanestro Crema. Il singolo, intitolato “Insieme a te”, tratta proprio del tema della violenza di genere. Lo trovate in fondo a questo articolo, un bel modo per aprire la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade proprio oggi, mercoledì 25 novembre.

Insieme a te di Riky Anelli

La videoclip è stata presentata nel contesto di #noviolenzacontroledonne, un progetto che il team cestistico cremasco porta avanti già dal 2016, organizzando campagne di sensibilizzazione ed eventi a tema. Quest’anno, in occasione della vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la manifestazione è stata per forza di cose online.

Per aiutare Valentina Pitzalis

Parte del ricavato del brano verrà utilizzato per partecipare alle spese legali di Valentina Pitzalis, vittima nel 2011 di un tentato omicidio da parte dell’ex marito. E tra i diversi ospiti della serata c’era la stessa Valentina. Nel 2011, a Bacu Abis in Sardegna, ha rischiato di morire dopo che l’ex marito (morto nel tentativo di ucciderla) le ha dato fuoco. Trascinata dalla famiglia dell’ex marito sul banco degli imputati con l’accusa di omicidio, ha dovuto sostenere ingenti spese legali e di perizie per dimostrare la sua innocenza. Presenti inoltre Lorenza Branchi, responsabile Marketing della Pallacanestro Crema e ideatrice del progetto #noviolenzacontroledonne, Pietro Del Sorbo, capitano della prima squadra, Riky Anelli e Giusy Laganà, segretaria generale di “Fare x Bene Onlus”. Gli interventi saranno moderati da Marina Presello di Sky Sport 24.

TORNA ALLA HOME