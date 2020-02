Rifiuti abbandonati nel Parco dell’Adda, rintracciato e sanzionato il colpevole. Prosegue l’attività di contrasto e repressione dell’abbandono di rifiuti da parte dei carabinieri forestali della stazione di Trescore Cremasco che nel mese di gennaio hanno scoperto diversi sacchi di spazzatura abbandonati nel Parco dell’Adda Sud.

Rifiuti abbandonati nel Parco dell’Adda

I ritrovamenti sono stati fatti a Crema, nelle aree verdi nei pressi del fiume, dove sono stati ritrovati sacchi contenenti rifiuti quali plastiche, carte, cartoni oltre a calcinacci e rifiuti da demolizioni edili in genere. Immediati gli accertamenti finalizzati a identificarne l’autore o gli autori.

Attraverso un approfondito controllo del materiale depositato e la raccolta di informazioni sul posto, i militari hanno acquisito elementi utili per risalire al responsabile.

Identificato, l’autore, di nazionalità italiana e residente in zona, è stato sanzionato.

Il responsabile, grazie a un’ordinanza del sindaco, dovrà anche procedere alla rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti assicurando il ripristino dell’area verde. Ricordiamo che la sanzione amministrativa per chi abbandona rifiuti può arrivare, nel massimo, a tremila euro.

Cortile pieno di rifiuti

Analoga attività, sempre nel mese di gennaio, ha visto interessato un residente del Cremasco in quanto, i militari della stazione carabinieri forestale di Trescore

Cremasco, sempre a Crema, avevano rilevato che, nell’area cortilizia della sua abitazione, erano accatastati, in evidente stato di abbandono, varie tipologie di rifiuti tra cui lamiere, reti metalliche, pallet e rifiuti solidi urbani di vario genere.

