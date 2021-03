Ricoveri Covid oltre quota cento a Treviglio e Romano: mai così tanti da dicembre

Ricoveri oltre quota cento nei reparti Covid di Treviglio e Romano: non capitava dalla metà di dicembre, dalla fine della seconda ondata.

Lo rende noto l’Asst Bergamo Ovest, fotografando ancora una volta l’incremento piuttosto importante di casi che si stanno registrando nella Bassa (QUI l’ultimo report Comune per Comune dell’Ats di Bergamo).

I dati di oggi nella Bassa

Intanto, a livello regionale si registrano oggi 2301 casi, di cui 199 in provincia di Bergamo. La percentuale di positività è del 10%. Negli ospedali lombardi aumentano i ricoveri in Terapia intensiva, che sono oggi 597 (+24 rispetto a ieri) e anche i ricoverati non in terapia intensiva: 5.200 (+142). I decessi sono stati 52 nelle ultime 24 ore.

Anche nella Bassa i numeri dei nuovi contagi aumentano in modo netto: ieri, solo a Caravaggio si sono registrati 11 nuovi positivi, cui se ne aggiungono altri 4 oggi. Non va molto meglio Treviglio, con dieci casi confermati ieri e altri sei oggi. Anche a Romano, nelle ultime 24 ore, i tamponi positivi sono stati ben dieci. Clicca sull’infografica per il dettaglio dei dati.

I nuovi casi per provincia

Milano: 676 di cui 230 a Milano città;

Bergamo: 199;

Brescia: 485;

Como: 152;

Cremona: 84;

Lecco: 63;

Lodi: 36;

Mantova: 62;

Monza e Brianza: 309;

Pavia: 43;

Sondrio: 65;

Varese: 85.

