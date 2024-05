Ricettazione di cosmetici, denunciati due bergamaschi di 43 e 35 anni

Fermati durante un controllo lungo la Paullese, due bergamaschi denunciati per ricettazione: in auto avevano 280 confezioni di rossetto di una nota marca.

Fermati per un controllo

Il controllo è scattato ieri, 14 maggio 2024 intorno alle 11.30 quando, lungo la Paullese, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Crema ha individuato un'auto sospetta e l'ha subito seguita e fermata. I due occupanti, un 43enne e un 35enne entrambi con precedenti di Polizia e residenti nella bergamasca, sono apparsi subito nervosi.

Denunciati per ricettazione

I militari hanno deciso di procedere alla perquisizione dei due e della loro auto, trovando, nel sedile posteriore del veicolo, una scatola di grosse dimensioni contenente dei prodotti cosmetici, in particolare numerose confezioni di rossetto di una nota marca. Gli uomini hanno fornito giustificazioni non chiare sulla provenienza dei prodotti e, per tale motivo, sono stati accompagnati in caserma a Crema. Tenuto conto che erano in possesso di oltre 280 confezioni di rossetto, del valore commerciale di oltre 40 euro ciascuno, di cui non hanno giustificato la

provenienza e il pagamento, i due sono stati denunciati per ricettazione e le confezioni sono state sequestrate in attesa di individuare il

proprietario.

