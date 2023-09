Ricercato per spaccio in Piemonte, 29enne arrestato a Crema

Ricercato per spaccio ad Alba (Cuneo) è stato individuato e arresto in centro a Crema. L'operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Crema ha portato all'arresto di uno straniero di 29 anni, residente in provincia di Brescia e con precedenti di polizia a carico. L'uomo è stato accompagnato in carcere a Cremona, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Asti.

Ricercato per spaccio in Piemonte

La misura cautelare è conseguenza di un’articolata attività investigativa condotta dai carabinieri di Alba (CN) volta alla repressione del fenomeno dello spaccio di cocaina nella zona dell'albese e dell’astigiano, posta in essere da più persone straniere. L'attività di indagine aveva già permesso di effettuare numerosi arresti in flagranza e recuperare grosse quantità di stupefacenti e ingenti somme di denaro. E nei giorni scorsi era scattato il blitz dei carabinieri di Alba per l’esecuzione delle misure cautelari in

carcere nei confronti degli appartenenti al gruppo criminale che aveva posto in essere tale attività con l'inserimento in zona, per la vendita al dettaglio della sostanza, di giovani stranieri che giungevano nel territorio con il solo visto d'ingresso turistico, spostandosi continuamente al fine di non essere facilmente rintracciabili e localizzabili.

Arrestato un 29enne straniero

Ma il 29enne arrestato ieri, nel momento in cui era scattata l’operazione, non era stato rintracciato dai carabinieri che avevano indagato. Il pomeriggio del 22 settembre i carabinieri di Crema hanno effettuato dei controlli nel centro cittadino, monitorando anche alcuni locali pubblici di interesse. E all’esterno di un locale hanno notato la presenza di un’auto con due persone a bordo non conosciute. Hanno deciso di effettuare un controllo e identificarle. Hanno effettuato una verifica con le banche dati in uso e hanno saputo che uno dei due, il 29enne, era ricercato e doveva essere accompagnato in carcere a seguito di quell’indagine sullo spaccio

di droga nel cuneese.

Al termine delle verifiche, lo hanno arrestato e accompagnato al carcere di Cà del Ferro.