Riapre il centro vaccinale di Rivolta, Gobbato: “Ottima notizia per il territorio”

Lo comunicata l’onorevole della Lega eletta sul Cremasco, Claudia Gobbato.

“In questi giorni – ha spiegato – ho avuto contatti costanti con i vertici di Regione Lombardia per cercare di risolvere una questione che per il territorio stava diventando particolarmente difficile. Sin da giorno stesso in cui sono stata informata della chiusura del centro mi sono attivata per cercare la migliore soluzione per i cittadini non solo di Rivolta ma di tutto il territorio Cremasco. Questo significa per me mettersi a disposizione dei propri concittadini, a maggior ragione in un momento ancora così complicato”.