Restaurato il monumento lapideo ai Caduti del cimitero

Restaurato il monumento lapideo ai caduti che si trova nel cimitero di Pandino. Ad occuparsene l’Associazione combattenti e reduci e il Comitato per il Restauro del Monumento ai Caduti, guidati da Marco Patrini.

“Un IV novembre normale ci avrebbe visti in prima fila, anche se ci siamo e ci saremo in modo ridotto domenica 8 sia in piazza con il nostro sindaco per l’alzabandiera che al cimitero e nei monumenti di Gradella e Nosadello – ha dichiarato Patrini – ma questo non è un IV novembre normale. Non lo è per la situazione che stiamo vivendo, non lo è per le persone che abbiamo perso, non lo è per l’impossibilità di celebrarlo in modo solenne. Nulla tuttavia ci impedisce di celebrarlo più che degnamente. Ricordare chi è Caduto è un dovere, perché quei Caduti che possono sembrare lontani non lo sono, sono vicinissimi”.