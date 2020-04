Regione Lombardia anticipa la cassa integrazione: “Le famiglie non possono aspettare” VIDEO

Regione Lombardia anticipa la cassa integrazione, il governatore Attilio Fontana: “Le famiglie non possono aspettare”.

“Ventimila aziende lombarde, per un totale di 57mila lavoratori, hanno fatto richiesta per la Cassa Integrazione in deroga. Questi i numeri registrati prima di Pasqua da Regione Lombardia, e attualmente sono in lavorazione le domande di almeno altri 50mila dipendenti”.