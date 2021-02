Recinzione della scuola danneggiata, ma già riparata: “Nessun pericolo per i bambini”

Da poco sistemata e già danneggiata. A denunciare l’accaduto è stato il Gruppo civico Pandino dopo aver saputo del danno subito dalla cancellata della scuola elementare Invernizzi. Una delle sbarre, infatti, si è staccata comportando un pericolo per i bambini. D’altro canto l’Amministrazione comunale si era già mossa, contattando Arca, e la situazione è tornata in pochi giorni sotto controllo.

“Da poche settimane è stata completata la nuova recinzione presso il plesso Scuola Primaria Invernizzi – si legge sulla pagina Facebook del gruppo d’opposizione – Bene, a distanza di pochi giorni, è avvenuto un grave episodio. Una sbarra della cancellata si è staccata, probabilmente a causa di un gioco da parte degli alunni della scuola stessa. Si tratta sicuramente di un difetto di costruzione in quanto che forza può avere un bambino? Certamente non la forza per dissaldare una sbarra. A questo punto è doveroso porsi delle domande che vorremmo condividere con tutta la cittadinanza. Quante altre sbarre saranno state saldate in modo non corretto? L’assessore incaricato si sarà preso cura di organizzare un controllo tempestivo? Per prima cosa bisogna salvaguardare l’incolumità degli studenti, perché la scuola per prima cosa deve essere un luogo sicuro”.