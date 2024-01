Rapinato e preso a bastonate per un cellulare

Rapinato e preso a bastonate per il cellulare. Un incubo, quello vissuto alcune settimane fa da un uomo a Sergnano. Ora, dopo una breve indagine, i carabinieri hanno individuato il presunto responsabile e l'hanno denunciato a piede libero.

Bastonate per rubare un cellulare

Tutto è cominciato in una tarda serata di fine novembre, in pieno centro a Sergnano. La vittima, un giovane uomo di origini maghrebine, del posto, ha raccontato ai carabinieri di essersi trovato faccia a faccia con un giovane uomo - sarebbe poi stato identificato come un 34enne, connazionale - che l'aveva aggredito e picchiato con un bastone, per poi farsi consegnare il cellulare.

Denunciato a piede libero

Sul posto si sono precipitati i carabinieri, con tre volanti della compagnia di Crema che mentre l'ambulanza prestava i primi soccorsi alla vittima e lo portata in ospedale a Crema, hanno raccolto le prime informazioni utili alle indagini. I militari della stazione di Camisano, di lì a poco, avrebbero quindi individuato il Suv su cui il rapinatore era fuggito. All'interno c'era ancora il telefono appena rubato. Da questo e da successivi approfondimenti è emerso che il Suv era stato rubato il 22 novembre a Cremona. I militari sono quindi riusciti a dare un nome al bandito e a denunciarlo. La prognosi che i medici hanno formulato per le botte ricevute dalla vittima, fortunatamente, non è stata grave: si è ripreso nel giro di pochi giorni.