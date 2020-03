Rapina in villa, inchiodato dal DNA dopo cinque anni

I carabinieri del Nucleo Operativo di Crema hanno denunciato ieri un rapinatore classe ’67 residente a Torre Pallavicina, di nazionalità rumena, per una rapina in villa avvenuta nel 2015. A incastrarlo l’esito delle indagini sul DNA eseguite dal Ris di Parma. L’uomo era già detenuto a Bergamo.

Rapina in villa, picchiato e derubato per 80mila

Si parla di una brutale rapina in villa avvenuta a Romanengo, ai danni di un professionista, cinque anni fa. I rapinatori, tra cui l’allora 48enne, entrarono nell’abitazione della vittima – una cascina adibita a residenza e a studio veterinario – mentre il proprietario dormiva e dopo averlo tirato giù dal letto gli avevano intimato di consegnargli tutti i soldi che aveva in casa. Dopo averlo malmenato, sono fuggiti con ottantamila euro.

Inchiodato dal DNA

Nuovi e più accurati esami eseguiti infatti in questi mesi dal RIS di Parma, che ha lavorato su alcuni reperti raccolti sul luogo del reato dai carabinieri di Crema, hanno permesso cinque anni dopo di identificarlo in modo certo e in “inchiodarlo” sulla scena della rapina. Con gli stessi accertamenti è stato individuato anche un altro complice della rapina, un cittadino albanese, morto nel 2015.

TORNA ALLA HOME