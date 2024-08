Rapina aggravata e lesioni, arrestato 24enne

Nel pieno dell'incubo Covid, era l'aprile del 2020, aveva circondato e aggredito con pugni e calci un coetaneo, rubandogli poi un zaino contenente documenti e vari effetti personali. Con queste accuse è stato portato in carcere a Lodi ieri pomeriggio, 13 agosto, un 24enne autore di una violenta rapina a Crema quattro anni fa, pregiudicato.

Portato in carcere a Lodi

In pieno centro di Crema, il 15 agosto 2020, l'uomo aveva aggredito il coetaneo insieme ad un complice, ed entrambi erano poi stati identificati e denunciati a piede libero. Dopo il processo e la condanna a sei anni e due mesi è intervenuta nei giorni scorsi l'ordinanza dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cremona, per la carcerazione. Dovrà scontare in carcere tre anni e mezzo. L'uomo è stato rintracciato ieri nella sua abitazione dai carabinieri della compagnia di Crema ed è stato portato in carcere a Lodi.