La rete tagliata, la tettoia abbattuta. il mobilio distrutto. Questi alcuni dei danni dovuti al raid vandalico al quagliodromo di Torlino Vimercati.

Un atto vandalico consumatosi nella notte fra giovedì e venerdì 11 settembre. Gli autori dell’agguato hanno prima tranciato la rete perimetrale per penetrare nell’impianto, quindi hanno sfasciato tutto ciò che hanno trovato nella sede dell’associazione. A occuparsi dei rilievi sono stati i carabinieri di Vailate, ma trovandosi distante dall’abitato, nessuno dei residenti ha visto o sentito nulla di sospetto quella notte.

Anche se i responsabili restano al momento ignoti, il modus operandi suggerisce che dietro al raid ci sia la mano di un gruppo organizzato. Un attacco che secondo “Federcaccia Lombardia” e “Federcaccia Nazionale” è motivato dall’odio che i sedicenti animalisti nutrono per il mondo della caccia.

“Anche Federcaccia Nazionale si unisce allo sdegno e alla condanna per l’ennesimo gesto criminale di personaggi che in nome di un presunto amore per gli animali, che si manifesta guarda caso con sempre maggiori episodi violenti, si abbandonano a questi gesti inqualificabili – si legge in una nota dell’associazione – Ci auguriamo che chi di dovere smetta di considerarle manifestazioni di un libero pensiero e le riconosca per quello che sono: inaccettabili reati contro le persone e la proprietà”.