Ragazzo rifiutato si improvvisa Cupido e scaglia dardi a una finestra: denunciato

L’intervento dei Carabinieri ieri mattina in città a Crema, dove il novello Cupido è stato fermato e denunciato.

L’accaduto

Nei guai un 34enne di Crema, deferito in stato di libertà alla Procura di Cremona per i reati di molestie e getto pericoloso di cose. L’uomo, rifiutato da una sua coetanea anch’ella residente in città, ha pensato di poter fare colpo con un gesto eclatante, finito però in una denuncia. Appostatosi sotto l’abitazione della sua cotta, infatti, il giovane, in possesso di un arco e alcune frecce, ha scoccato un dardo – al quale aveva attaccato un biglietto d’amore – contro l’anta dell’appartamento della fanciulla.

La denuncia

Più che “colpire nel segno”, il giovane ha rimediato una denuncia per molestie da parte della coetanea e, sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri, è stato trovato in possesso di un arco sportivo e cinque dardi, tre dei quali corrispondenti a quello conficcato nell’anta della denunciante. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e il provetto Cupido dovrà ora rispondere di molestie e getto pericoloso di oggetti.

