Ragazzino passeggia con un coltellaccio da 18 centimetri: denunciato

Pieranica

Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato ieri sera dai carabinieri di Vailate per porto abusivo d'armi.

Passeggiava tranquillo, con un amico, e con addosso un coltellaccio da 18 centimetri. Per questo un ragazzo di 18 anni di Pieranica è stato denunciato ieri sera dai carabinieri di Vailate per porto abusivo d'armi.

Passeggiata con coltellaccio

I carabinieri lo hanno sorpreso poco prima della mezzanotte, durante un servizio di controllo del territorio. Girava per strada insieme ad un amico. Peccato però che i due non sapessero giustificare la loro presenza nella zona. Sono stati quindi perquisiti e il 18enne è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 18 centimetri. Non avendo giustificazioni credibili nemmeno per il possesso dell’arma da taglio, il coltello è stato quindi sequestrato e il 18enne è stato denunciato per il porto abusivo.