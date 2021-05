Raccolgono offerte per l’associazione “Alfio Privitera”, ma è una truffa

Hanno contattato i famigliari dei pazienti per chiedere un’offerta da destinare all’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera”, ma era tutta una truffa.

Offerte alla “Alfio Privitera”, occhio alla truffa

A confermarlo è la stessa associazione che diffuso una nota per avvisare la popolazione e per diffidare chi sta utilizzando il nome dell’associazione solamente per arricchirsi. Succede nel Cremasco dove la “Alfio Privitera” è da anni una vera e propria istituzione. Un nome che ispira fiducia e che, se usato da malintenzionati, può far cadere nella trappola del raggiro molte famiglie già provate dalla malattia di un loro caro.

“Non date denaro a nessuno”