Quiz in Lombardia: viaggiare dal divano di casa ora è un gioco

Chi l’ha detto che non si possa continuare a scoprire la Lombardia dal proprio divano di casa? Da oggi c’è un nuovo gioco che permette di farlo sfidando amici e parenti. L’idea è venuta ai ragazzi di Gite in Lombardia, associazione nata nel 2017, che lo hanno realizzato in tempo record.

“Qualche giorno fa ci siamo chiesti: come possiamo aiutare le persone a continuare a conoscere il bello del territorio della nostra regione e nello stesso tempo vivere un momento di spensieratezza? – commenta Marco Villa, fondatore e presidente di Gite in Lombardia – Così è nato il nostro nuovo progetto Quiz in Lombardia”.

Quiz in Lombardia

Quiz in Lombardia è un gioco online che comprende 65 domande sulla storia, la geografia, le curiosità e i cibi della nostra regione. Ci sono anche domande fotografiche per riconoscere luoghi o particolari delle nostre città oppure per imparare qualcosa di nuovo sugli animali e le piante che si possono incontrare passeggiando tra i nostri boschi e campagne.

Il gioco è gratuito e tutti possono partecipare, basta solo uno smartphone o un pc. Si può anche giocare a distanza con parenti e amici in altre case. Per giocare è sufficiente andare sulla pagina giteinlombardia.it/quiz

Il gioco è stato ideato e realizzato da Gite in Lombardia, associazione fondata nel 2017 per far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico della regione. L’associazione, che conta oltre 1.300 soci, organizza visite culturali, passeggiate guidate ed eventi-spettacolo durante tutto l’anno.

TORNA ALLA HOME