Quindici tigli abbattuti in via Roma: "Un albero di 90 anni non è un semplice oggetto"

Sta facendo discutere il taglio di quindici tigli lungo via Roma, a Vailate. Un intervento resosi necessario per garantire la sicurezza dei cittadini viste le condizioni ammalorate degli alberi che avrebbero potuto creare danni a cose e persone. In tanti, però, si sono chiesti se l'intervento, così radicale, fosse davvero necessario e tra questi anche Andrea Ladina responsabile della Federazione dei Verdi Europa Verde Cremona.

Quindici tigli abbattuti

"Esprimiamo il nostro dissenso per un intervento che non trova giustificazione tenuto conto che molti dei tigli tagliati si presentavano ancora sani - ha commentato Ladina - Un viale che ha oltre 90 anni di vita meritava maggior rispetto, magari con la sostituzione dei pochi tigli veramente ammalorati considerato, inoltre, che queste essenze hanno una grande capacità di auto-medicarsi e rigenerarsi nel tempo anche a seguito di oculate potature".

Secondo Ladina l'Amministrazione avrebbe peccato nell'aver avuto troppa fretta a intervenire senza svolgere ulteriori approfondimenti.

"Era il caso di non avere tutta questa fretta e acquisire anche i pareri della Sovrintendenza e della Provincia di Cremona oltre alla necessità di un coinvolgimento informativo dei cittadini".

"Devastanti abbattimenti che impoveriscono il paesaggio"

Ed è proprio per questa mancata comunicazione che, sui social, molti vailatesi hanno protestato.