Quasi un milione di euro di compensazioni da Stogit, così Sergnano rilancia le opere

Sergnano rilancia le opere grazie alle compensazioni di Stogit. Il Ministero dell'Ambiente e Regione Lombardia hanno approvato il progetto di Stogit Spa per aumentare la capacità di stoccaggio di gas nella centrale di Sergnano dagli attuali 2,5 miliardi di metri cubi a 2 miliardi e 850 milioni. L'accordo per la ripartizione del contributo è stato firmato in Provincia di Cremona: 1,1 milioni di euro per le compensazioni

economiche e ambientali ai Comuni di Sergnano, Casale Cremasco e Ricengo.

Da Stogit compensazioni per quasi un milione

Al Comune di Sergnano vanno 990mila euro, contributo accettato dall'Amministrazione comunale che ha già deciso come destinare la somma per la realizzazione di opere pubbliche previste per il biennio 2023/2024. In particolare entro fine anno verrà finanziato l'ampliamento e l'adeguamento infrastrutturale della piattaforma ecologica comunale, la sostituzione dell'impianto termico comunale con un nuovo impianto a basso impatto ambientale, la messa a norma dell’impianto elettrico degli appartamenti comunali per gli anziani con installazione di pannelli fotovoltaici sull’edificio, la creazione di una nuova area verde attrezzata a parco giochi tra Via Puccini e Via Colbert, la manutenzione straordinaria e relativa messa in funzione di alcuni pannelli fotovoltaici esistenti per la produzione di energia elettrica. Il

costo dei progetti previsti per l'anno 2023 ammonta a 490mila euro.

Opere pubbliche

Nel corso del prossimo anno, invece, saranno finanziati con ulteriori 500mila euro l'apertura dei cantieri per la realizzazione di un parcheggio pubblico in prossimità del cimitero e del Santuario del Binengo, la riconversione ad area verde dell’area di fronte al campo sportivo di allenamento (attraverso la realizzazione di infrastrutture per la fruizione dell’area stessa), la riqualificazione urbana di Viale Europa mediante la creazione di aree verdi caratterizzate da vegetazione autoctona, opere mi sicurezza stradale in Via Repubblica, Via S. Antonio e Via Marconi. Mediante l'approvazione di una variazione di bilancio da parte della giunta comunale e la modifica del pianto triennale delle opere pubbliche, tali finanziamenti sono già stati resi operativi all'interno del bilancio comunale.