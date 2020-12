Quarant’anni a scuola, Nazarena Marinoni va in pensione

La ex responsabile di plesso Nazarena Marinoni in pensione dopo quasi 40 anni di servizio alle elementari si racconta: «Anni bellissimi, Pandino è sempre stata una realtà all’avanguardia».

Nazarena Marinoni va in pensione

Si è congedata ufficialmente a settembre, ma in pratica dopo il lockdown non era più rientrata in aula. Davanti alla sua cattedra sono passate intere generazioni di pandinesi.

«Sono approdata qui come supplente nel lontano 1982 – ha ricordato la maestra agnadellese – l’anno dopo ho vinto il concorso e sono passata di ruolo e sono rimasta fino a pochi mesi fa. Ho iniziato insegnando storia, geografia, scienze e musica in seguito insieme a musica anche italiano e motoria. Nel circondario c’era ancora la maestra unica invece a Pandino già si sperimentava quello che allora si chiamava tempo lungo e c’erano tre insegnanti su due classi. È stato uno dei primi paesi a tentare la strada dell’allungamento dell’orario con le maestre che si specializzavano in alcune materie. Un ambiente vivace, aperto alle novità e ai cambiamenti e mi era piaciuto subito tantissimo da supplente e quando mi si è aperta la possibilità di fermarmi non ho avuto esitazioni».

Dall’essere «la maestra nuova» col passare degli anni Nazarena è diventata la veterana, che ha visto passare dirigenti, colleghi e alunni, diventando un punto di riferimento e poi, 12 anni fa, la responsabile di plesso.

