Protezione civile, da Regione 11,3 milioni per l'acquisto di nuovi mezzi

Oltre undici milioni di euro da Regione Lombardia per finanziare l'acquisto di nuovi mezzi in dotazione alla Protezione civile.

Protezione civile, nuove risorse da Regione Lombardia

Ben 221 tra Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco e Comunità montane della Lombardia riceveranno 11,3 milioni di euro dalla Regione per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di Protezione civile, destinati agli enti che hanno un gruppo comunale o intercomunale operativo, oppure una convenzione con una organizzazione di volontariato di Protezione civile iscritta nell'elenco territoriale della Lombardia. Le somme saranno suddivise in tre tranche, corrispondenti alle annualità 2023, 2024 e 2025.

"Un finanziamento particolarmente importante - ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa - poiché consentirà a tante realtà di rinnovare, acquistare e implementare mezzi e attrezzature, sempre più utili per intervenire sul territorio. Somme che generalmente, gli enti più piccoli, hanno difficoltà a reperire nel proprio bilancio. Per questo, ancora una volta, Regione Lombardia, si è resa protagonista di una iniziativa significativa che vuole sostenere e rendere sempre più efficiente il nostro 'esercito' della Protezione civile regionale composto da oltre 27mila volontari. Le cronache di questi giorni e dei mesi scorsi evidenziano che mezzi e attrezzature lombarde sono state utilizzate anche in Emilia-Romagna e in Toscana. Abbiamo pertanto ritenuto fondamentale investire fondi rilevanti del bilancio regionale".

I fondi sul territorio

Gli 11,3 milioni di euro verranno suddivisi per provincia, con Bergamo che si porterà a casa 1.744.411,91, mentre la provincia di Cremona ha ottenuto 471.368,87 euro. Nel dettaglio per i Comuni, ed Enti, della Bassa arriveranno: 87.248,87 euro a Pagazzano, 57.447,14 euro a Mornico, 67.733,42 euro a Lurano, 92.232 euro a Cavernago, 18.389,29 euro al Parco del Serio (Squadra operativa intervento cinofilo) e 41.557,09 euro invece per il comune cremasco di Spino d'Adda.