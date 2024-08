Prostituzione cinese: denunciato un bergamasco

La Polizia di Stato di Cremona ha denunciato questa settimana un cittadino cinese residente in provincia di Bergamo, per i reati di favoreggiamento della prostituzione. Altre due donne invece, anche loro di nazionalità cinese, sono state denunciate per ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Gestiva una casa chiusa a Cremona

Tutto è cominciato dalle indagini su un appartamento preso in affitto dall'uomo alle porte della città di Cremona. Lo aveva di fatto adibito a casa chiusa, nella quale lavoravano come prostitute almeno due donne cinesi. La Polizia di Stato, dopo alcuni servizi di osservazione, ha identificato e sentito alcuni clienti, che hanno confermato come erano venuti a conoscenza dell'attività via internet, tramite annunci. Da qui la decisione di intervenire. Dopo il sopralluogo, l'uomo è stato denunciato e le due donne, clandestine, sono state raggiunge da un'ordinanza di abbandono del territorio nazionale da parte del Questore di Cremona