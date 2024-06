Primaria Pascoli, la protesta: "Quell'ingresso è uno stagno, fate qualcosa"

L'ingresso secondario della scuola Primaria Pascoli di Vailate - utilizzato dal periodo Covid per avere più punti di ingresso e uscita delle classi dal plesso - quando piove, come accaduto nel mese di maggio, diventa impraticabile per gli alunni. Non è bastata la ghiaia gettata per drenare, la situazione non si è risolta.

Ingresso allagato alla Primaria Pascoli, è protesta

Acqua, acqua, acqua e ancora acqua. Ritornano le piogge e con loro puntuale anche il problema dell’ingresso sul retro nella scuola primaria "Giovanni Pascoli" di Vailate, allagato: è protesta. Il problema si trascina da tempo e ora dalla scuola qualcuno ha deciso di rendere pubblica la questione.

"È ormai oltre un anno che chiediamo una sistemazione del cancellino di ingresso sul retro della scuola, dove ogni volta che piove si crea uno “stagno”, con conseguenti notevoli disagi per insegnanti e alunni - raccontano i docenti -. Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale ha pensato di risolvere il problema con della ghiaia ma ormai anche questo espediente non risolve più nulla dopo i continui rovesci del mese di maggio, anzi ha peggiorato ancora di più le cose. I bambini adesso non possono trascinare il trolley e quindi devono portare gli zaini, molto pesanti, in spalla. E neanche i passeggini possono entrare".

C’è chi si chiede però come mai si utilizzi quel piccolo ingresso per così tanti bambini.

"Era stato predisposto durante il periodo della pandemia, in modo da avere tre entrate separate per gli alunni delle elementari - hanno spiegato -. Da lì attualmente entrano ed escono le classi quarte ed è dalla prima elementare che usufruiscono di questo passaggio che in realtà è un’uscita di sicurezza. Ora la pandemia non c’è più e quindi ci domandiamo tutti perché dobbiamo ancora utilizzarlo, visto che è impraticabile quando piove. Oltretutto i bambini non sanno dove ripararsi mentre attendono di entrare ed uscire da scuola e si rifugiano sotto il locale caldaia, unico riparo possibile ma non idoneo e anche pericoloso".

L'anno scolastico volge al termine, soluzione rimandata?

Il problema dell'allagamento dell'ingresso secondario alla Primaria Pascoli è stato segnalato più volte all’Amministrazione comunale.

"Abbiamo inoltrato diverse e-mail al sindaco Andrea Trevisan e agli assessori di competenza come ci è stato indicato ma per ora non abbiamo ricevuto nessuna risposta né c’è stato alcun tentativo di risolvere veramente il problema, che è quotidiano - hanno aggiunto dalla scuola - da lì passano 260 bambini per entrare, uscire e per recarsi anche in mensa. Si bagnano nelle pozzanghere e restano con i pantaloni e le scarpe fradici per diverse ore".

Dalla scuola arriva anche una proposta.

"Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare l’altro ingresso, davanti alla scalinata - hanno concluso i docenti -. Abbiamo avuto un incontro col sindaco e poi lanciato una raccolta firme perché i bambini in uscita per la mensa passano sempre e comunque da quella parte. Sarà una battaglia".

Vista l’imminente conclusione dell’anno scolastico, la soluzione della problematica slitterà ormai all’anno prossimo, nella speranza che ci si possa lavorare durante i mesi estivi e vedere finalmente la luce in fondo al tunnel a settembre.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h