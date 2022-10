Prima l'incidente in bici, poi deruba l'automobilista del suo telefono

Prima è rimasta coinvolta in un incidente con la sua bici poi ha derubato l'automobilista, ma non l'ha fatta franca. Si tratta di una 45enne italiana con precedenti di polizia a carico ora denunciata per furto aggravato.

L'incidente e il furto

I fatti sono accaduti giovedì pomeriggio intorno alle 12, a Crema, quando un uomo alla guida della sua auto ha urtato un donna in bici durante una manovra in retromarcia. La donna è caduta e l'automobilista è subito sceso per soccorrerla. La donna, che sosteneva di aver riportato solo qualche graffio, ha rifiutato l'intervento dell'ambulanza e risalta in bici si è allontanata.

Quando, però, il conducente è tornato al volante ha notato che il suo telefono era sparito. Attivando la geolocalizzazione lo ha individuato nei pressi dell'ospedale di Crema e a quel punto, intorno alle 14, ha allertato i carabinieri di Crema a cui ha fornito una descrizione della donna con cui aveva avuto l'incidente convinto che fosse stata lei a sottrarglielo in un momento di distrazione.

Trovata dai carabinieri in ospedale

I militari hanno quindi controllato il pronto soccorso e, chiedendo ai medici, hanno saputo che la donna era stata mandata in reparto per

una visita. In questo reparto la donna è stata trovata e aveva con sé una borsa. Quando i militari le hanno chiesto il documento di identità, ha

aperto la borsa e i militari hanno notato all’interno due telefoni, uno dei quali corrispondeva alla descrizione del telefono rubato.

A quel punto le hanno chiesto i telefoni e hanno accertato che era proprio quello rubato perché aveva anche la sim card intestata alla vittima e si sbloccava con il codice sicurezza fornito ai militari dalla vittima. Il telefono è stato restituito al derubato mentre la 45enne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.