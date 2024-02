Preso dopo una notte di furti, condanna definitiva per un 38enne

Deve scontare una condanna definitiva per più furti aggravati, 38enne arrestato a Rivolta.

Preso dopo una notte di furti

Ieri pomeriggio, 14 febbraio 2024, i carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona, un cittadino italiano di 38 anni, pregiudicato. L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare una pena residua di un anno e tredici giorni di reclusione relativa a una condanna per diversi furti aggravati intervenuta da parte del Tribunale di Cremona nell’ottobre del 2023 e ora divenuta definitiva ed esecutiva.

Fermati in bici ad Albignano

Alla fine di aprile dello scorso anno, l’uomo era stato arrestato in provincia di Milano dopo una notte di furti. Infatti, lui e altri due complici avevano rubato delle biciclette dal cortile di un’abitazione di Rivolta d’Adda, poi si erano spostati in provincia di Milano. E qui, alle 5 di mattina del 25 aprile 2023, i tre erano stati intercettati dai carabinieri di Melzo mentre stavano pedalando lungo le vie di Albignano. I militari avevano notato gli zaini pieni sulle loro spalle e non era passato inosservato nemmeno il tentativo di cambiare strada alla vista dell'auto dei carabinieri. I tre erano stati fermati ed erano stati portati in caserma perché i Carabinieri, all'interno dei loro zaini, avevano scoperto contanti, dispositivi elettronici e altri beni di cui i ladri non avevano saputo giustificare la provenienza.

Notte di furti tra Cassano e Rivolta

Sono bastati alcuni rapidi controlli per rendersi conto che si trattava di refurtiva sottratta quella stessa notte. I militari erano riusciti a risalire a diversi colpi messi a segno dal gruppo, alcuni dei quali in alcune attività commerciali di Cassano d'Adda, visitate proprio quella notte. I carabinieri erano riusciti a restituire l'intera refurtiva, tra cui anche le biciclette su cui stavano viaggiando, ai legittimi proprietari e i tre erano stati arrestati con l'accusa di furto aggravato.

In carcere un 38enne

Nell’ottobre del 2023, il 38enne è stato condannato dal Tribunale di Cremona per i fatti commessi e accertati e, detratto il periodo già

scontato, l’Ufficio Esecuzioni Penali di Cremona ha emesso l’ordine di carcerazione per la pena da scontare, trasmettendo il provvedimento ai carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda. I militari hanno rintracciato il 38enne e lo hanno arrestato, accompagnandolo al carcere di Lodi.