Un esposto contro la gestione della riserva naturale del Parco del Serio

Un’azione coraggiosa quella di da Ettore Aschedamini, cittadino dell'Alto cremasco che preoccupato per le condizioni in cui versa il fiume Serio ha deciso di presentare un esposto alle prefetture di Bergamo e Cremona per chiedere un intervento tempestivo.

Le criticità

Nel mirino di Aschedamini c’è la gestione della riserva naturale da parte dell’Ente parco del Serio. Nell’esposto infatti sono indicate tre grandi criticità che danneggiano il fiume. La prima è legata alle condizioni generali dell'alveo del fiume Serio. La seconda criticità è legata alla gestione delle rive del fiume nonché delle aree limitrofe alle stesse, mentre la terza criticità è quella relativa all'ambiente.

