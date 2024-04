Prende a pugni e sfonda il vetro dell'ambulanza che stava prestando soccorso alla fidanzata

Ha preso a pugni l'ambulanza che stava prestando soccorso alla fidanzata e ha mandato il vetro in frantumi. Denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio un uomo di 29 anni, con precedenti di polizia a carico, anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Ventinovenne ubriaco denunciato

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema la sera del 1 aprile, poco dopo le 23, sono intervenuti in una via del centro di Monte Cremasco in ausilio al personale del 118 che stava soccorrendo una donna che aveva avuto un malore, perché il fidanzato di quest’ultima

era in stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcolici e stava creando problemi.

Prende a pugni l'ambulanza

Sul posto, i militari hanno trovato l’equipaggio di un’ambulanza che effettuava un intervento a favore di una donna che, mentre rientrava a casa con il 29enne, aveva avuto un malore ed era caduta a terra, battendo violentemente il capo. Il fidanzato della donna, senza un apparente motivo, ma in preda all’alcol e a un attacco d’ira, durante le fasi dell’intervento dei sanitari, avrebbe colpito con violenza il vetro del portellone posteriore dell’ambulanza, sfondandolo e procurandosi delle evidenti ferite alle mani e alle braccia.

La fidanzata soccorsa in eliambulanza

A quel punto, i militari lo hanno identificato, individuando anche alcuni testimoni al fatto. Nel frattempo, tenuto conto che l’ambulanza non poteva trasportare la donna ferita a causa del danno al mezzo, è dovuto intervenire l’elisoccorso che ha trasportato la donna all’ospedale di Brescia per le cure del caso. Invece, il 29enne, dopo essersi calmato, si è recato da solo al Pronto soccorso di Crema per curare le ferite provocate dai vetri.

I carabinieri intervenuti, una volta acquisita la denuncia dei fatti, hanno denunciato il 29enne per danneggiamento aggravato e interruzione di un pubblico servizio, sanzionandolo per ubriachezza.

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h